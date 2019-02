Prezes Drutexu oskarża córkę o próbę wrogiego przejęcia. Ludzie Rutkowskiego pilnowali wejścia do firmy

Prezes Drutexu, potentata okiennego, oskarża córkę i zięcia o próbę wrogiego przejęcia spółki. Wynajął ochroniarzy Krzysztofa Rutkowskiego, by pilnowali wejścia do firmy. Złożył też zawiadomienie do prokuratury.

Podziel się Dodaj komentarz