Prezes Glapiński nie zawiódł. Oto najciekawsze cytaty szefa NBP z posiedzenia komisji

Adam Glapiński komentuje swoje zarobki

Prezes NBP o majątku

"Nie mam dzieci. Nie mam na co gromadzić majątku. Wystarcza mi to, co mam" – tak Adam Glapiński odniósł się do pytania o zarzuty dotyczące bezgotówkowej wymiany nieruchomości, o której pisała "Gazeta Wyborcza". Szef NBP miał w 2009 r. zamienić dom w Wilanowie na okazałą posiadłość pod Warszawą.

O zachęcaniu do brania kredytów

"Jestem człowiekiem skromnym, znam swoje możliwości"

"Mam jedną wadę podstawową, która się przewija w pytaniach. Ja się do niej przyznaję. Moje wypowiedzi mają taki charakter, jestem przyzwyczajony (do nich – przyp. red.) przez pracę na uczelni, (zarzuca się – przyp. red.), że to pycha, że z góry traktuję, że się chwalę. No jest to specyficzne poczucie humoru, taki dystans. Zaręczam państwu, że nie jest to pycha, jestem człowiekiem skromnym, znam swoje możliwości" – tak Adam Glapiński mówił o swoich wystąpieniach publicznych.