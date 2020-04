Prezydent chce zwolnienia z ZUS dla wszystkich. Zaskakująca odpowiedź Morawieckiego

- Przedstawiłem premierowi dwie propozycje: żeby wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnienie z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące oraz by zostali objęci tarczą ci przedsiębiorcy, którzy zaczęli działalność przed 1 marca 2020 - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas briefingu prasowego w czwartek.

Jak dodał, propozycja "spotkała się z akceptacją" zarówno premiera, jak i wicepremier Emilewicz. Czy to oznacza, że zwolnieni z ZUS-u będą wszyscy prowadzący działalność? No nie do końca.