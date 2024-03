Prezydent Duda i premier Tusk w Białym Domu. Oto efekty

"Zaangażowanie Ameryki w Polskę jest żelazne"

"Imponująca była jedność"

- Rozmowy na temat bezpieczeństwa przeprowadziliśmy w miłej i podniosłej atmosferze. Mówiłem o tym, jakie naszym zdaniem należy spełnić warunki, by bezpieczeństwo było zagwarantowane i o mojej propozycji podniesienia wydatków na obronność do 3 procent - powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem USA.

2 mld dolarów pożyczki dla Polski

Na tym jednak nie koniec. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce ponad 800 rakiet ziemia-powietrze JASSM, 745 rakiet powietrze-powietrze AIM-120C i ponad 200 rakiet powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder Block II - poinformowała we wtorek należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency.

- Nasze bezpieczeństwo zależy od wsparcia Ukrainy, nie wolno pozwolić na to, by Putin zwyciężył, bo to rozbudzi tylko rosyjski imperializm - poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda, który spotkał się z liderami Republikanów i Demokratów w Kongresie.