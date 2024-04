Prezydent Poznania pozwany w trybie wyborczym. Poszło o słowa o alimentach

O sprawie pisze poznańska "Gazeta Wyborcza" i tłumaczy, że Tomasz Hejna to twórca facebookowego profilu "Gemela Poznańska". Wytyka na nim władzom miasta opieszałość m.in. w sprawach nielegalnych reklam. Startuje on z komitetu Społeczny Poznań (który tworzą aktywiści miejscy i działacze partii Razem) do rady miasta.