Prezydent reaguje działania Sejmu ws. TVP. Pisze o "obchodzeniu lub łamaniu prawa"

Jusko 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dzisiaj TVP to nadal TVPiS, dlatego trzeba zrobić z nią przywrócenie standardów telewizji publicznej. Taką, która jest obiektywna, odkrywa i ukazuje afery każdej partii politycznej, zaprasza wszystkich do studia, uprawia sztukę dziennikarską z szacunkiem dla każdego uczestnika debat, nie szczuje obywateli przeciw sobie (bo są przeciw partii). Sport, seriale? Tu nie ma czego się przyczepić, ale co do filmów (zwłaszcza dokumentalnych) już tak. Te z nawiasu często pokazywane do bieżących wydarzeń na zlecenie góry. Po choćby "Bohemian Rhapsody" debata, że Freddie Mercury był dobrym gejem, bo się z tym nie afiszował. KONIEC Z TYM!