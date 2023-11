Prezydent Zełenski ma problem. USA i Niemcy nie chcą szybkiego przyłączenia Ukrainy do NATO

Na wtorkowej konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że sojusznicy potwierdzili determinację we wspieraniu Ukrainy na jej drodze do NATO. Wyrazili też niezachwiane poparcie dla Kijowa .

Ukraina w NATO? Niektóre państwa są sceptyczne

Członkowie NATO jednak nie są zgodni co do kwestii, czy wspomniane reformy są warunkami, na których Ukraina mogłaby przystąpić do Sojuszu. Część osób zastanawia się, czy to nie jest przypadkiem wyłącznie instrument zbliżający Kijów do organizacji – przekazało portalowi euractiv.pl kilku dyplomatów NATO.