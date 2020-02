Producenci napojów kłamią mówiąc, że butelki nadają się do recyclingu. W USA pozew przeciw 10 gigantom

Powodowie chcą, by korporacje zostały zobowiązane do zapłaty za szkody wyrządzone przez zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi wód i gleby. Drugie żądanie związane jest z edukacją i prewencją: domagają się, by koncernom zakazano reklamowania produktów jako "nadających się do recyklingu", bo to tworzy w klientach mylne przekonanie, że samo wyrzucenie plastikowej butelki do odpowiedniego kosza rozwiązuje problem. Otóż nie, gdyż wiekszość plastikowych butelek zwyczajnie nie nadaje się do recyclingu – wbrew temu, co deklarują producenci.