Budowlanka zaskoczyła, ale nie odbija się od trendu. "Zygzakowanie w dół"

Życzliwy 13 min. temu

No to mamy recesję. Jeżeli inflacja na materiałach budowlanych wynosi dzisiaj około 18% rok do roku, diesel poszedł do góry jakieś 50% (bardzo ważne aspekt dla budownictwa), a produkcja budowlana wzrosła o mniej, to nawet uwzględniając fakt, że robocizna nie wzrosła tak mocno, to niestety fizycznie widać, że produkcja spadła. Czyli sezon recesji możemy uważać, za otwarty. Brawo PiS!!!