Dynamika produkcji budowlano-montażowej. Są najnowsze dane. "Dołki przed nami"

Jak przekazał w poniedziałek GUS, produkcja budowlano-montażowa w lipcu wzrosła o 4,2 proc. w porównaniu do lipca zeszłego roku. To mniej niż spodziewali się eksperci, którzy szacowali wzrost na poziomie 6,6 proc.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lipcu

Wcześniej w piątek poznaliśmy wstępne szacunki, jak zmieniały się ceny produkcji budowlano-montażowej. W lipcu 2022 r. rok do roku wzrosły o 13,4 proc., a w porównaniu z czerwcem 2022 r. - o 0,8 proc. Jeśli chodzi o zmiany kwartał do kwartału, to ceny w II kwartale 2022 r. w stosunku do I kwartału 2022 r. wzrosły o 4,0 proc.