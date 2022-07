Prof. Glapiński uderza w Niemców i Tuska. "Taki jest ich plan"

"Obalić rząd, wprowadzić Polskę do strefy euro, podpisać się pod pomysłem państwa europejskiego" - z tym planem został wysłany do Polski Donald Tusk według prezesa NBP Adama Glapińskiego, wypowiadającego się na łamach tygodnia "Sieci".

– Zastanawiałem się, dlaczego Donald Tusk zaatakował mnie i Narodowy Bank Polski. […] zrozumiałem, że […] szkodliwy dla Polski atak na bank centralny musi mieć jakieś głębsze przesłanie, jakiś plan. I tu chodzi o zrealizowanie niemieckiego planu – obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, ustanowienia jakiegoś 'rządu Tuska' (bo niekoniecznie on musi być premierem) i wprowadzenia nas do strefy ERM II, czyli związania złotego z euro trwałym kursem, co byłoby przedsionkiem do wprowadzenia euro – mówi Adam Glapiński na łamach tygodnika "Sieci".