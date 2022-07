NBP idzie na wojnę z Siemoniakiem i Tuskiem. Bank pójdzie do prokuratury

Chociaż termin następnych wyborów parlamentarnych nie jest jeszcze znany, to jak zauważają komentatorzy polityczni, partie już na dobre rozpoczęły kampanię. Na przykład liderzy PO i PiS pojechali w Polskę, by spotykać się z wyborcami. I nie szczędzą sobie ostrych słów krytyki.

Zapowiedź NBP sprawdziła się - idzie do prokuratury

Adam Glapiński w zeszły piątek na konferencji przekazał, że departament prawny NBP odpowiednie pisma do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości, by pociągnąć do odpowiedzialności Siemoniaka. - Wchodzi w grę groźba karalna i zamach na niezależność i suwerenność NBP - doprecyzował.