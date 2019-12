Profil zaufany. W tym roku Polacy założyli ich 2 miliony. Ministerstwo ma nadzieję na więcej

Bardzo się przydaje do załatwiania online spraw urzędowych. Pozwala potwierdzić naszą tożsamość (urzędnik odbierający naszą sprawę ma pewność, że my to my), ale i np. podpisać pisma wysyłane do urzędów. Jest bezpłatny, nie musimy więc korzystać z komercyjnych narzędzi do podpisu. Można go założyć na dwa sposoby, w tym w pełni online.