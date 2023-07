Tak ma spadać inflacja w Polsce. Jest najnowsza projekcja inflacyjna NBP

MMS 27 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Na po wyborach to PiS obieca nawet deflację! To nie jest projekcja tylko jakieś majaki, tyle warte co przepowiednie glapci z połowy 2021 o spadku inflacji na jesieni. Tyle warte co 3 miliony mieszkań w 2 kadencje, milion elektryków, PKS do każdej miejscowości itd. Tyle warte co rentowność lotniska w Radomiu i wielkie zyski z przekopu Mierzei Wiślanej. Tyle warte co wkład rządu w tunel pod Świną.