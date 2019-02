Projekt ustawy ograniczającej "chwilówki" gotowy. "Kończymy z niewolnictwem XXI wieku"

Co wprowadzi nowe prawo? Przede wszystkim ma zaostrzyć przepisy dotyczące "chwilówek". Najważniejsza zmiana to limit kosztów pozaodsetkowych, czyli np. marż i ubezpieczeń. Nie będą mogły stanowić więcej niż 45 proc. wartości pożyczki. Obecnie jest to 55 proc. W przypadku pożyczek na pół roku ten limit wyniesie jeszcze mniej - 32 proc., a na miesiąc – 22 proc. Jeśli jakaś firma pożyczkowa przekroczy ustawowy limit, to popełni przestępstwo. Odsetki ustawowe nie zmienią się i będą wciąż wynosiły 10 proc.