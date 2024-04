Prokuratura przygląda się upadającej firmie. "Zwrócono się do sądu"

Sprawiedliwy 36 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Prawo w Polsce chroni przekręciarzy. W jednej sprawie tzw. deweloper by zwiększyć swoje korzyści majątkowe żądał 100 tys.zł z umowy sprzedaży pod stołem a samą umowę przepisywał na nowych warunkach (kwota pomniejszona o 100 tys. zł) dla potrzeb US. W skarbówce nie byli zainteresowani by takiego oszusta złapać na gorącym uczynku. Poinformowali mnie, że jeżeli bym się zgodził, jako klient i dał tę kwotę oraz sporządził nową umowę na nowych warunkach i US by się o tym dowiedziała - to byłbym też karany. W taki sposób ten psudodeweloper sprzedał kilkanaście domów zyskując nieopodatkowanych kilkaset tysięcy złotych. Pomijam fakt, że oferowane domy nie były wykonane zgodnie z projektem i decyzją organu samorządowego a uzyskały pozwolenie na użytkowanie: bo jak wiedzą wszyscy wędkarze - tylko ryba nie bierze.