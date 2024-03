"Protesty rolników bardzo negatywnie wpływają na sprzedaż". Chcą dalej handlować z Ukrainą

Ukraina jest jednym z najważniejszych rynków eksportowych dla polskich producentów sera. Branża mleczarska obawia się, że konflikt na granicy doprowadzi do zamknięcia ukraińskiego rynku.

- Obawiamy się, że wyrzucą nas z rynku. Jeżeli granica zostanie zamknięta lub obecny stan potrwa dłużej, to sentymentów nie będzie. Ukraińcy muszą coś jeść i wypadniemy z tego rynku szybciej, niż się wydaje - mówiła w rozmowie z money.pl Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

29 lutego Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy i Polskiej Izby Mleka zaapelował do rządów w Kijowie oraz Warszawie, żeby znaleźć rozwiązanie tego sporu i go zakończyć.

"Problemy trwają od miesięcy"

Branża zaznaczyła w apelu, że Ukraina jest jednym z czołowych, poza unijnych odbiorców polskich produktów mlecznych, a saldo dodatnie dla polskich eksporterów w wymianie handlowej z Ukrainą wynosi ponad 97 mln euro. To ważny rynek m.in. dla Spółdzielni Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego w Białymstoku.

Ramotowski dodaje, że "spółdzielnia poniosła dużą stratę z tytułu braku realizacji zamówień, ale była to również strata dla mleczarń, w których zostały niesprzedane towary". Jego zdaniem te problemy "ciągną się i nawarstwiają już od listopada 2023 roku."

- Obecnie sprzedajemy wszystkie produkty, tylko w znacznie mniejszych ilościach. Jest to spowodowane brakiem chętnych przewoźników do stania w długich kolejkach na granicy polsko-ukraińskiej. Z tego powodu eksport na Ukrainę w styczniu 2024 r. spadł nam o połowę w stosunku do stycznia 2023 r., a w lutym o 35 proc. - wyjaśnia Ramotowski.