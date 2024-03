Protesty w cieniu wyborów. Tysiące Rosjan wzięło udział w akcji

Trwają wybory prezydenckie w Rosji, a niedziela jest ostatnim dniem z trzydniowego głosowania. Serwis meduza.io, niezależny wobec Kremla, podaje, że opozycja propagowała akcję przychodzenia do lokali wyborczych dokładnie w południe czasu lokalnego. Nie ma znaczenia, czy uczestniczący w akcji oddadzą głos na któregoś z alternatywnych kandydatów, czy też zniszczą kartę do głosowania. Chodziło o to, by samą tłumną obecnością zaprotestować przeciwko Władimirowi Putinowi.