Protesty we Francji. Rabują sklepy. Nawet samochodem wjechali do Lidla

We Francji trwają protesty, to efekt zastrzelenia przez policję w Nanterre pod Paryżem 17-letniego Nahela podczas kontroli drogowej. Policja w Marsylii aresztowała 14 osób podejrzanych o kradzieże. Lokalne media opisują rajdy grup ludzi wdzierających się do sklepów. Uczestnicy protestu wjechali nawet samochodem do Lidla.