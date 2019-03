Przedawnienie samowoli budowlanej po 20 latach. Resort zapowiada rewolucję

Jak podkreśla wiceminister Artur Soboń, nowe przepisy mogłyby wejść w życie jeszcze przed jesiennymi wyborami do parlamentu. Resort inwestycji i rozwoju chce, by nowe przepisy o przedawnieniu znalazły się w przygotowywanej właśnie przez rząd nowelizacji prawa budowlanego. Na wiosnę ustawa miałaby trafić do Sejmu.