Przejazd A4 tańszy dłużej. Zarządca autostrady przedłużył obowiązywanie obecnych stawek

Preferencyjna stawka dla samochodów osobowych to 7 złotych brutto na każdej z dwóch bramek. Natomiast kierowcy pojazdów kategorii II i III (auta z przyczepami i lekkie ciężarówki) zapłacą 17 złotych brutto, a IV i V (pojazdy o co najmniej trzech osiach) - 30 złotych, o czym przypomina portal WNP.pl, który informuje też o przedłużeniu obowiązywania niższych stawek.

- Utrzymanie preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych związane jest z dążeniem Stalexport Autostrady Małopolska do dalszej popularyzacji tych form płatności oraz do zwiększenia liczby - bezpieczniejszych w okresie pandemii - transakcji bezgotówkowych - wytłumaczono w komunikacie.

Obniżone stawki za przejazdy wprowadzono na początku roku. Pierwotnie miały one funkcjonować do końca marca, jednak później przedłużono je do końca czerwca.