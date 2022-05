Przemysł kosmiczny — ile jest wart?

Przemysł kosmiczny — jak rozwija się branża kosmiczna?

Branża kosmiczna przeżywa boom, a jest to spowodowane głównie tym, że w przemyśle działa coraz więcej prywatnych podmiotów. Przełomowy okazał się maj 2020 roku, kiedy USA wysłały na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) astronautów za pomocą rakiety oraz kapsuły skonstruowanej przez SpaceX, czyli prywatną korporację Elona Muska. To otworzyło drogę do tego, by prywatne podmioty stały się coraz istotniejszymi graczami w globalnej gospodarce kosmicznej. I tak prywatna inicjatywa zajęła się budową oraz zastosowaniem rakiet wielokrotnego użytku, by zmniejszyć koszty kosmicznych przedsięwzięć oraz ograniczyć śmieci, które po nich pozostają w pozaziemskiej przestrzeni.

Inwestycje podejmowane dotychczas w ramach sektora kosmicznego były nastawione przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb gospodarki ziemskiej. To aż 90 proc. wszystkich przychodów sektora. Wielu osobom branża kosmiczna kojarzy się jedynie z wysyłaniem załogi w pozaziemską przestrzeń, jednak jej działania i inicjatywy wpływają na nasze codzienne życie. To właśnie dzięki budowie infrastruktury satelitarnej oraz telekomunikacyjnej możemy cieszyć się dostępem do szerokopasmowego internetu.

Turystyka kosmiczna to kolejny z kierunków rozwijanych przez branżę. Ile kosztuje komercyjny lot w kosmos? Jak podaje firma oferująca takie usługi, Virgin Galactic, jest to koszt około 450 tys. dolarów, czyli około 1,8 mln złotych.

Ile kosztuje utrzymanie przemysłu kosmicznego?

O tym, że branża kosmiczna generuje również kosmiczne sumy, wiadomo nie od dziś. Jednak samo utrzymanie przemysłu także jest kosztowne. UE może pochwalić się dwoma wielkimi projektami — systemem obserwacji Ziemi Copernicus oraz systemem nawigacyjnym Galileo, z którego korzysta ponad miliard użytkowników na świecie. To przewodnie inicjatywy w ramach unijnej polityki kosmicznej. Umożliwiają o wiele precyzyjniejszą nawigację czy dokładniejsze zbieranie danych dotyczących Ziemi, wspomagając monitorowanie środowiska. Programy wiążą się jednak ze sporymi kosztami dla budżetu UE. Do końca 2020 r. było to łącznie około 18 mld euro. W 2020 roku Unia Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny powołały do życia fundusz w kwocie 200 mln euro, który ma wesprzeć rozwój systemu wyrzutni Ariane 6 przy wsparciu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz europejskie startupy.

Nieporównywalnie więcej wydają Stany Zjednoczone. Budżet NASA wynosi około 0,5 proc. wydatków federalnych. W 2019 roku na przestrzeń kosmiczną w USA wydano około 194,6 mld dolarów. W tym samym roku amerykańska gospodarka w branży kosmicznej wygenerowała 125,9 mld dolarów, co przekłada się na 0,6 proc. PKB USA. Nie wszystkie dane są ogólnodostępne, ponieważ część budżetów obronnych przeznaczanych na technologie kosmiczne jest tajna. Wiadomo jednak, że Stany Zjednoczone powołały do życia także Siły Kosmiczne, czyli szósty rodzaj sił zbrojnych, które będą kosztować w ciągu zaledwie 5 lat około 2 mld dolarów.

Ile jest warta branża kosmiczna?

Jak podaje Bank of America, branża kosmiczna rozwija się bardzo dynamicznie, na co wskazuje zwiększenie przychodów o ponad 20 proc. w ciągu zaledwie dwóch lat. Analitycy banku przewidują, że w ciągu 30 lat, licząc od 2017 roku, branża urośnie do zawrotnej wartości 2,7 bln dolarów. Zgodnie z raportem "The Space Report 2021 Q2" w 2020 roku globalna gospodarka kosmiczna wzrosła do poziomu 447 mld dolarów, co jest wartością o 55 proc. wyższą niż 10 lat temu.

Zapotrzebowanie na usługi świadczone przy pomocy kosmicznej technologii stale rośnie. Przychody generowane będą przede wszystkim za sprawą rozwoju autonomicznych pojazdów, sztucznej inteligencji czy dostępu do szerokopasmowego internetu.

Jakie korzyści dla ludzkości daje rozwój branży kosmicznej?

Przestrzeń pozaziemska jest stale eksploatowana, a my na co dzień korzystamy z osiągnięć branży kosmicznej, często nawet o tym nie wiedząc. Przede wszystkim dzięki temu, że stale rozwijany jest system infrastruktury satelitarnej, możemy korzystać z lepiej działającego GPS-u czy szerokopasmowego internetu. Także słuchawki bezprzewodowe, usługi video czy transmisje live są lepiej dostępne dzięki technologii kosmicznej.

Jednak nie tylko wzrost jakości usług i produktów to korzyść rozwoju tej branży. Niezwykle wartościowa jest możliwość obserwacji Ziemi i zbierania precyzyjniejszych danych dotyczących środowiska. To realna pomoc w walce z ociepleniem klimatu. Poza tym, jak podaje OECD, przemysł kosmiczny generuje dodatkowe miejsca pracy, pozytywnie wpływa na wzrost PKB, czy pozwala na poprawę bezpieczeństwa żywności.

