Przemysł wysłał ważny sygnał. Wysyp kluczowych wskaźników

GUS opublikował dane makroekonomiczne z kategorii "Ceny produkcji" oraz "Produkcja przemysłowa". Co mówią nam najnowsze wskaźniki?

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły rok do roku o 8,6 proc. Eksperci przewidywali spadek o 8,3 proc. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł 0,2 proc. Analitycy oczekiwali wyniku na poziomie 0,1 proc.

Produkcja przemysłowa wzrosła z kolei o 7,9 proc. rok do roku. To wynik lepszy od prognozowanego (6 proc.) i znacznie wyższy niż przed miesiącem, kiedy to po korekcie wartość osiągnęła wartość -5,6 proc.