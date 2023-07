Przez trzy dekady stał w garażu. Fabrycznie nowy Polonez sprzedany za rekordową kwotę

Kiedy tylko Polonez w wersji 1,5 SLE trafił na aukcję, od razu doprowadził do wzmożonych dyskusji w sieci wśród miłośników starych aut. Wszystko przez fakt, że pojazd stał przez trzy dekady w garażu. Nigdy nie został też zarejestrowany, a na liczniku ma 33 kilometry. Jest więc w stanie niemalże idealnym.

– Podejrzewamy, że było kupione w celach inwestycyjnych. To był 1989 r., czasy były niepewne, okres transformacji ustrojowej, szalejąca inflacja , to miał być rodzaj lokaty – przekazał sprzedawca.

Polonez w niemal idealnym stanie

Jak zapewnił dom aukcyjny, Polonez wygląda, jakby dopiero co wyjechał z salonu. Ma bordowy lakier, a także siedzenia pokryte fabryczną folią, na szybie napis zrobiony markerem, jeszcze na taśmie produkcyjnej. Naklejona jest na niego metka z fabryczną specyfikacją. Drzwi zamykają się z lekkością, co – jak zauważyli organizatorzy – nie było oczywiste nawet w nowy egzemplarzach.

– Dopiero co zniknął historyczny napis na bramie zakładów. Dlatego może u niektórych pojawia się większa chęć ratowania tego dziedzictwa – stwierdził rozmówca PAP.

Poloneza można zarejestrować

Co istotne, Poloneza można zarejestrować. Zdaniem Mateusza Kazuli mogłoby to jednak obniżyć jego wartość. – Decyzja będzie należeć do nowego właściciela, ale jego unikatowość polega również na tym, że nigdy nie został zarejestrowany – wytłumaczył.