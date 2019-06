Przywrócenie kary śmierci. Prawnicy: "Musielibyśmy wyjść z Unii Europejskiej"

- Dobrze by było, żeby ktoś zbierał głosy o petycje przywrócenia kary śmierci - to kolejny komentarz.

- Za ogromną krzywdę dziewczynki należy się tej bestii najsurowszy wymiar kary. Ubolewam, że jeszcze nie weszło w życie bezwzględne dożywocie, które w miniony piątek z inicjatywy ministerstwa sprawiedliwości uchwalił parlament. To będzie najwyższa kara, jaką będzie można wymierzyć za najcięższe zbrodnie w sytuacji, gdy nie jest możliwe przywrócenie kary śmierci. A to ona w moim przekonaniu byłaby sprawiedliwą zapłatą za tak okrutny mord na niewinnej dziewczynce - powiedział Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Poparcie spada

Według sondażu SW Research dla "Newsweeka" z 2016 roku już tylko 45 proc. Polaków chce powrotu do kary śmierci. Co trzeci jest przeciw.

Prawnie niemożliwe

Próba wprowadzenia do polskiego kodeksu karnego kary śmierci wiązałaby się z koniecznością zerwania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co wiąże się z wyjściem z Rady Europy i Unii Europejskiej, bo podpisanie protokołu 6 jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o wejście do wspólnoty.