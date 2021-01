Punkt szczepień z Gdańska pojawia się i znika. Pacjenci wydzwaniają. Lekarze bezsilni

- Co rusz, jakiś kwiatek. Ręce opadają. Jednego dnia jesteśmy punktem szczepień gdzieś u kogoś w systemie, gdzie nie mamy dostępu, a potem nas nie ma i tam, i na oficjalnej, rządowej liście gov.pl. Zaraz znów jesteśmy wszędzie, nawet w lokalnej prasie - mówi money.pl rozżalona dr Nowińska.

Jak relacjonuje, te "kwiatki" w Narodowym Programie Szczepień zbiera spod swoich nóg codziennie. - Udało mi się nawet dostać e-skierowanie i zarejestrować wizytę dla narzeczonego, choć ma dopiero 33 lata. Jako punkt szczepień wpisałam swój - opowiada lekarz.

Jak mówi Nowińska, "cały ten system to jedna wielka pomyłka". To nie tylko słowa. Nasza rozmówczyni ma na to dowody. W posiadaniu redakcji jest pełna dokumentacja, włącznie z nagraniami rozmów z urzędnikami, która dowodzi, że rzeczywiście punkt szczepień Lawendowe Wzgórze pojawia się i znika, niczym UFO na radarze zaskoczonych wojskowych.

Agnieszka Nowińska z Gdańska punkt szczepień zgłosiła w listopadzie 2020 r. Formalnie został przyjęty, po kontroli, 30 grudnia 2020 r. 5 stycznia punkt trafił na listę gov.pl. 9 stycznia Lawendowe Wzgórze znikęło z listy na gov.pl. 15 - wróciło i 17 - znów zniknęło. Za każdym razem nikt jej o tym nie poinformował.

"Pojawiam się i znikam"

- 29 grudnia pracownik NFZ przez telefon powiedział, że będzie jutro, a jak mi nie pasuje termin, to nie ich sprawa, innego dnia "nie będą specjalnie przyjeżdżać". Na dokumencie pokontrolnym jest adnotacja: "punkt deklaruje uzupełnienie wszystkich uchybień w dniu rozpoczęcia szczepień". Wtedy zostaliśmy przyjęci - opowiada dr Nowińska.

Redakcja money.pl ma również skan tego dokumentu. 5 stycznia, zgodnie z wynikiem kontroli, która dopuściła punkt szczepień z jednym tylko warunkiem uzupełnienia braków (dodatkowa toaleta dla personelu i morfina w zestawie antywstrząsowym), pojawił się na ministerialnej liście.

Też mamy na to dowody. Zrzuty ekranu z tego dnia i następnych, gdzie na stronie "Szczepimy się", w zakładce Pomorskie, widniał wpis o punkcie szczepień na ulicy Lawendowe Wzgórze, a potem z niej znikał.

9 stycznia punktu już nie ma na liście, a pacjenci dzwonią. Dr Nowińska pomiędzy odbieranymi telefonami przeprowadza dziesiątki rozmów z pomorskim NFZ (redakcja ma nagrania), ale nikt nie jest jej w stanie powiedzieć, dlaczego punkt zdjęto z listy, mimo tego że NFZ go dopuścił.

Trzy skargi bez odpowiedzi

Nowińska pisze pierwszą skargę 13 stycznia. Listy i maile zostały wysłane do pomorskiego NFZ, Ministerstwa Zdrowia, samego ministra Niedzielskiego i wojewody pomorskiego. Kolejne - 15 i 18 stycznia.

NFZ ma miesiąc na rozpatrzenie skargi. Lekarka wierzy, że poinformowanie o bałaganie MZ, wojewody pomorskiego i ministra Niedzielskiego przyśpieszy wyjaśnienie sprawy. - Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. Lokalne gazety umieszczają nas na liście 66 punktów szczepień w Gdańsku.Codziennie odbieramy po 100 telefonów od pacjentów - mówi zdenerwowana lekarka.

- Najczęściej to starsi ludzie, którzy nic nie rozumieją z tego, co rządzący do nich mówią na konferencjach. Dzwonią do nas, żeby się zapisać, zarejestrować, zaszczepić jak najszybciej. Moje państwo nie jest poważną instytucją, a co najwyżej folwarkiem - mówi Nowińska.

15 stycznia coś jednak drgnęło w sprawie. Bez odpowiedzi na maile, telefony i skargę punkt ponownie jest na liście.

- Ok, trochę odetchnęłam. Nie zostałam jednak podłączona do elektronicznej rejestracji, co jest kpiną, bo od 15 stycznia 2021 r. liczba telefonów tylko rośnie, a ja nie mam dostępów do systemów, w których mogę ustawić harmonogram szczepień i zamawiać szczpionki - mówi lekarka.

- I co ja mam tym starszym ludziom powiedzieć? Przecież oni liczą na to, że przejdą z klatki do klatki na dużym osiedlu i bezpiecznie się zaszczepią w podobnym do ich mieszkaniu przystosowanym do szczepienia - irytuje się lekarka.

18 stycznia Agnieszka Nowińska pisze trzecią skargę, bo 17-go... znika z listy po raz trzeci.

- Oczywiście cały czas jesteśmy bombardowani informacjami na temat szczepień, jakbyśmy byli formalnie zdolni do działania. Cała ta sytuacja wpływa bardzo negatywnie na pacjentów, jak i mój wizerunek. Toaletę i brakujący lek już zorganizowaliśmy - mówi załamana Nowińska.

"Jadę do pani"

18 stycznia dzwoni do niej urzędniczka NFZ i mówi, że właśnie jedzie na ulicę...Orańską i będzie o 14-tej kontrolować jej punkt.

- Po wyjaśnieniach, że na Orańskiej nic nie zgłaszałam, urzędniczka zadzwoniła ponownie i mówi, że w takim razie chce zobaczyć punkt na Lawendowym Wzgórzu. Wytłumaczyłam, że nie otrzymałam żadnej informacji zwrotnej od czasu pierwszej kontroli i od tego czasu nic nie zmieniłam w punkcie szczepień. Wszystko dlatego, że zgodnie z protokołem z kontroli mam czas uzupełnić braki najpóźniej w dniu rozpoczęcia szczepień - mówi lekarka.

Ponadto jako lekarz ma codziennie mocno napięty grafik i nie może na każde zawołanie zostawiać pacjentów w gabinecie na drugim końcu miasta i jechać do kontrolerki. Co najważniejsze, jest przygotowana do wprowadzenia zmian, ale dostała na to czas do 25 stycznia.

Co na to NFZ? Mariusz Szymański, rzecznik pomorskiego oddziału, 15 stycznia powiedział nam: "Rzeczywiście ten punkt wypadł z listy ministerialnej, bo nie spełniał wymogów, ale cały czas jest informowany o szkoleniach i w momencie, kiedy będzie druga kontrola i wykaże ona, że jest już wszystko ok, to nie będzie przeszkód by punkt wrócił na listę".

Rzecznik nie odniósł się jednak do faktu, że bez drugiej kontroli punkt pojawiał się i znikał z listy 3 razy. 20 stycznia wróciliśmy do Szymańskiego z kolejnymi pytaniami.

"Chęć zapewnienia dostępności"

-"Pomorski NFZ, kierując się chęcią zapewnienia mieszkańcom Gdańska jak największej dostępności do takich punktów, zdecydował po wcześniejszej wymianie korespondencji z panią Nowińską (zdaniem Nowińskiej nie było żadnej wymiany, tylko ona pisała do NFZ) o przeprowadzeniu ponownej wizytacji w lokalu przy ulicy Lawendowe Wzgórze - przekazał rzecznik i dalej napisał:

"Niestety pani dr Nowińska podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej 18 stycznia br. nie wyraziła zgody na ponowną wizytację, wyjaśniając, że od poprzedniej wizyty pracowników NFZ nic się nie zmieniło. Potwierdziła, że nadal nie posiada osobnej toalety dla personelu oraz pacjentów, a także zestawu do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, w tym zestawu przeciwwstrząsowego i zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz umowy na utylizację odpadów medycznych.

Argumentacja pani doktor, że wymienione uchybienia zostaną zlikwidowane po zakwalifikowaniu placówki do sieci punktów szczepień, była dla NFZ nie do przyjęcia, w związku z czym punkt przy ulicy Lawendowe Wzgórza w Gdańsku został usunięty z listy.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w samym Gdańsku zarejestrowano 66 punktów szczepień przeciw Covid-19, a w całym Trójmieście jest ich 109. Nie zachodzi więc obawa, że mieszkańcy Trójmiasta chcący się zaszczepić przeciw Covid-19 będą mieli jakiekolwiek trudności z dostępem do punktów szczepień".

Wynika więc z tego, że trudności czekają tylko dr Nowińską, która zgłosiła się do programu szczepień.

