Putin bierze na cel Norwegię. Ma tam jasno określony plan

Rosja straszy dronami Zachód

Tarociński zwraca uwagę na to, że do tych działań wykorzystywane są drony, a ma to na celu wywarcie mocniejszej presji na Zachód przez budowanie poczucia permanentnego zagrożenia i generowanie potencjału eskalacyjnego w sektorze energetycznym w warunkach rosnących cen energii. Do tych działań wykorzystywane są proste cywilne maszyny bezzałogowe.