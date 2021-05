Putin "poczuł krew". Ostry głos z Niemiec o rosyjskiej polityce i gazie

Jak przekonuje, Moskwa nie ma tu zbyt wielkiego wachlarza kontrreakcji. - Bo co niby mogłoby się stać? Przecież nie zakręcą nam gazu. To jest ich jedyne i najważniejsze źródło dochodów. Nie zrobią tego teraz - przekonuje von Cramon.

- Jeśli chodzi o przepustowość istniejących połączeń, to jest ona większa niż tego potrzebujemy. Dodatkowo można wykorzystywać magazyny na Ukrainie do przechowywania gazu. Jest to kraj znacznie łatwiejszy we współpracy niż Rosja. Byłaby to zatem rozsądna strategia - stawiać na bliższą współpracę z Ukrainą, dopóki potrzebujemy gazu - proponuje Viola von Cramon.