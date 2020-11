Putin podpisał dekret. Embargo przedłużone

Sankcje odwetowe zostały wprowadzone w sierpniu 2014 roku, a potem przedłużono je kilka razy. W połowie 2019 roku wydłużono je do końca 2020.

Wprowadzenie sankcji w 2014 roku dotknęło m. in. polskich sadowników. Rok wcześniej wyeksportowali oni do Rosji prawie 700 tysięcy ton jabłek za okrągły miliard złotych.

Sprzedaż cydru rosła gwałtownie, by w 2016 roku się zatrzymać. W 2017, 2018 i 2019 roku branża zaczęła zaliczać znaczne, regularne spadki. W 2019 roku w Polsce sprzedaż cydru sięgnęła poziomu jedynie 59 milionów złotych. A to spadek o 15 proc. rok do roku.