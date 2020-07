Cydr to miał być nasz eksportowy hit. Za 3-4 lata może zniknąć z półek w sklepach

Wszystko zaczęło się około 2014 roku, gdy Rosja nałożyła embargo na polskie jabłka. Rok wcześniej wyeksportowaliśmy do tego kraju prawie 700 tysięcy ton tego owocu za okrągły miliard złotych. W nowej rzeczywistości sady jabłka dalej dawały, ale nie było z nimi co zrobić. Wielu przedsiębiorców przypomniało sobie wtedy o cydrze. Alkoholowy napój zagościł w sklepach i w naszych szklankach. Wytwórnie cydru powstawały jak grzyby po deszczu, zbierały nawet pieniądze w crowdfundingu. Inwestowali i giganci jak Ambra, i mniejsze firmy.

Sprzedaż cydru rosła gwałtownie, by w 2016 roku się zatrzymać. W 2017, 2018 i 2019 roku branża zaczęła zaliczać znaczne, regularne spadki. W 2019 roku w Polsce sprzedaż cydru sięgnęła poziomu jedynie 59 milionów złotych. A to spadek o 15 proc. rok do roku.