Pytania przed wyborczą debatą w TVP. "Dziś piłka leży po stronie opozycji"

Dziś mało kto pamięta, że jednym z ważniejszych projektów tego grona ekspertów było stworzenie ponadpartyjnego systemu doboru kadr do spółek skarbu państwa i rad nadzorczych. Eksperci, którzy doradzali premierowi Tuskowi, pamiętają, że Mateusz Morawiecki, jako ówczesny prezes banku BZ WBK, był w to mocno zaangażowany .

Z kolei dziś dziwią się jego przemianie. — Jako szef obecnego rządu dopuścił do upartyjnienia stanowisk w spółkach skarbu państwa, co zaprzecza rozwiązaniom, nad którymi miał sam pracował — mówią.

Morawiecki doradzał Tuskowi. "Był bardzo zaangażowany"

Zapytaliśmy ich o to, w jakich kwestiach gospodarczych obecny szef rządu najchętniej doradzał Donaldowi Tuskowi.

— Nie o wszystkim możemy mówić. Pamiętam jednak, że obecny premier nie należał do osób często zabierających głos. Był raczej "milczkiem", dlatego jego dzisiejsza łatwość wypowiadania się jest dla mnie sporym zaskoczeniem — mówi Dariusz Filar.

Dodaje, że Rada Gospodarcza przy premierze pracowała nad koncepcyjnymi rozwiązaniami w gospodarce. Jednym z jej głównych projektów była, jak już wspomnieliśmy, praca nad stworzeniem ponadpartyjnego systemu doboru kadr do spółek skarbu państwa.

Rada odbyła szereg posiedzeń na ten temat, konsultowała to także z ekspertami z krajów skandynawskich, gdzie istnieje precyzyjny system wyboru kadr do zarządzania w spółkach.

Państwo nie może być jednocześnie regulatorem i właścicielem

- Był jednym z współtwórców wyjściowej koncepcji zmian w tej kwestii. Zgadzał się również z tym, że niezbędne jest oddzielenie kwestii właścicielskich od stanowienia prawa. W momencie, gdy państwo jest jednocześnie regulatorem i właścicielem w spółkach, zachodzi obawa, że prawo może być stanowione w taki sposób, aby spółki, których jest właścicielem państwo, miały z tego korzyść. Morawiecki bardzo dobrze to rozumiał — podkreśla.

Morawiecki był za podniesieniem wieku emerytalnego

Eksperci dodają, że podczas dyskusji, nie zawsze byli zgodni, mimo to wypracowywali wspólnie rozwiązania, które potem przedstawiali premierowi Tuskowi. - Chodziło o to, aby mógł naszymi oczami ocenić związane z tymi propozycjami szanse i ryzyka — mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Dodaje, że na co dzień Donald Tusk chętnie korzystał z opinii niezależnych doradców.