Rafał Trzaskowski kandyduje w wyborach. Sprawdzamy, jaki ma majątek

Wcześniej Trzaskowski był eurodeputowanym przez jedną kadencję. I tam mógł liczyć na niezłą pensję. Później trafił do Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, a następnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, już w charakterze wiceministra.

Trzaskowski w oświadczeniu majątkowym wskazał, że ma również 25 proc. udziałów w spadku - to głównie ruchomości o wartości powyżej 10 tys. zł. A takie powinno się wpisywać do poselskiego oświadczenia. Trzaskowski wskazuje, że to lustro weneckie i na przykład meble.

Rafał Trzaskowski ma też kredyt. W 2010 roku wziął 213 tys. euro na zakup mieszkania. To równowartości 987 tys. złotych. Do spłaty zostało już niecałe 44 tys. euro (równowartość 193 tys. zł). Kredyt Trzaskowski ma spłacać do 2039 roku, ale po pozostałym do spłaty kapitale widać, że nadpłaca raty.