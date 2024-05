Rajd złotego przerwany. Co się dzieje z polską walutą?

Złoty w czwartek traci względem dolara. Amerykańska waluta jest wyceniana na 3,93 zł, co oznacza umocnienie o ok. 30 proc. Rajd polskiej waluty, który trwał co najmniej od tygodnia, został więc przerwany. Czy jest szansa na to, że trend ponownie się odwróci i powrócimy do umocnienia?