Raport z targowiska. Mało truskawek i wysokie ceny ubiegłorocznych warzyw

Pogoda, a szczególnie zimne noce, nie pomagają roślinom nadgonić wiosenne opóźnienia w wegetacji. Przekłada się to na wysokie ceny ubiegłorocznych warzyw. Nadal mało, jak na tę porę roku, jest truskawek - wynika z przeglądu sytuacji na Broniszach, czyli warszawskim rolno-spożywczym rynku hurtowym.

Najbardziej w stosunku do początku czerwca 2020 podrożała: ubiegłoroczna kapusta biała i czerwona, kapusta pekińska, pietruszka, selery i pory. Średnio koszyk krajowych warzyw jest o około 13 proc. droższy niż przed rokiem.

Jeżeli natomiast weźmie się pod uwagę wszystkie notowane na rynku hurtowym w Broniszach krajowe i importowane owoce i warzywa, wartość koszyka (na 2 czerwca) w stosunku do notowania sprzed roku wzrosła o 4 proc. - wynika z wyliczeń eksperta.

Co z warzywami?

Jak zaznacza, na rynku widać powolne ożywienie w handlu, ale nadal jest niewielki wzrost dostaw krajowych warzyw młodych. W ostatnich dniach mocno staniały młode ziemniaki krajowe - obecnie kosztują od 2,3 do 3,5 zł za kilogram. Chociaż warto zauważyć, że przed rokiem ich cena była na poziomie 1,5 zł (o 80 proc. niższa).

Staniała sałata masłowa - cena spała poniżej 2 zł za sztukę. Znacznie spadły ceny fasolki szparagowej z 40 do 22-25 zł za kilogram. Pierwsze, wyjątkowo spóźnione (o miesiąc) dostawy krajowych brokułów są w cenie 4-5 zł za kilogram. Ustabilizowała się cena pomidorów (3-5 zł za kilogram). Spadły za to ceny ogórków gruntowych z 6,5 do 3,5 zł za kilogram.