Rating Rosji kolejny raz w dół. "Poważne obawy o możliwości spłaty zobowiązań"

Odkąd Władimir Putin zdecydował się wypowiedzieć wojnie Ukrainie, gospodarka kierowanego przez niego państwa pikuje. Dostrzegają to również międzynarodowe agencje. Choć Moody's już przed kilkoma dniami obniżył wiarygodność kredytową Rosji do "poziomu śmieciowego", to w niedzielę zdecydował się ponownie obniżyć jej rating. Po zmianie jest on jeszcze niższy.