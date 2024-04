Redaktor naczelny "Pulsu Biznesu" odchodzi. Pracował w redakcji 18 lat

Informację o odejściu Grzegorza Nawackiego podał serwis wirtualnemedia.pl. Doniesienia potwierdziła spółka Bonnier Businnes Polska , do której należy "Puls Biznesu".

Grzegorz Nawacki odchodzi z "Pulsu Biznesu"

– Przyszedłem na staż, a zostałem 18 lat, przechodząc przez stanowiska: dziennikarza w dziale news, wydawcy, naczelnego portalu, by na końcu z dumą zostać naczelnym "Pulsu Biznesu". W Pulsie nauczyłem się większości tego, co umiem jako dziennikarz, zrealizowałem też świetną ścieżkę rozwoju, jestem bardzo wdzięczny za szanse i możliwości, które otrzymałem od firmy. To był ogromny zaszczyt i wielka satysfakcja kierować tak wspaniałym zespołem dziennikarzy. Razem przeszliśmy różne kryzysowe momenty w gospodarce i w naszej branży, ale zawsze z tarczą – stwierdził.