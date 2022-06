Reengineering w strategii rozwoju firmy

Reengineering — co to takiego?

Zaleca się, by w pierwszej kolejności zająć się na nowo projektowaniem jednego z głównych procesów, a nie wszystkich na raz . Może to być np. zmiana dotycząca struktury organizacyjnej. Powinno się zacząć najpierw od zidentyfikowania wszystkich procesów zachodzących w firmie, aby znaleźć sposób ich zmiany na bardziej wydajny i mniej skomplikowany. Najczęściej reengineering jest implikowany na rynkach dynamicznie się rozwijających.

Jakie są warunki zastosowania reengineeringu?

Jakie są zasady reengineeringu?

Reengineering to metoda bazująca na kilku ogólnych zasadach, którymi trzeba kierować się, by wcielić ją w życie. Pierwsza mówi o tym, by skoncentrować się na kluczowych procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Kolejna podkreśla, by procesy wychodziły od potrzeb klienta, a następna by firma skupiła się na swojej podstawowej działalności. Należy także wykorzystywać wspomniane wcześniej nowoczesne systemy informacyjne i móc odrzucić balast przeszłości oraz zacząć myśleć inaczej.