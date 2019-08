Rejestrowanie firmy. Boom w budowlance i zamykane warsztaty samochodowe

Liczba rejestracji dotyczy podmiotów gospodarczych, które zostały wpisane do REGON. Ważne jest zastrzeżenie, że statystyki obejmują także osoby fizyczne, które zlikwidowały i ponownie podjęły działalność gospodarczą.

Najwięcej rejestracji jest w budownictwie. Prawie co czwarta nowa firma jest przypisana do tej branży. To jedyny sektor, który może się pochwalić rocznym przyrostem porównując drugie kwartały. W pozostałych mniej lub bardziej statystyki się pogorszyły.