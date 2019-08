TXM Textilmarket odcięty od pieniędzy. Grozi mu upadłość

ING Bank Śląski wypowiedział TXM umowę zawartą w kwietniu. Uzasadnia to nieprzedstawieniem przez spółkę w terminie 25 dni po zakończeniu kwartału kalendarzowego kilku zestawień. Chodzi m.in. o spis rzeczy, na których bank ma zastaw , a także informacje o terminalach płatniczych z wyszczególnieniem wartości zrealizowanych przy ich użyciu transakcji.

Przedstawiciele spółki w odpowiedzi wskazują, że informują banki o każdym istotnym wydarzeniu. Wszystkie wymagane informacje miały być przekazywane bankom sukcesywnie - ostatnie w dniu 6 sierpnia. Co więcej, jak przekonuje TXM, zamiar zakończenia działalności sieci w Rumunii był przedstawiony bankom od początku roku , a także był wprost opisany w planie naprawczym.

Sądowe spory o kredyty we frankach. "Wiele wyroków korzystnych dla banków"

W związku z wypowiedzeniem umowy ING zablokował spółce limit kredytowy (w ramach akredytywy). Niewykorzystana kwota to 2,2 mln zł. Do tego TXM stracił dostęp do kredytu w rachunku bieżącym w kwocie około 2,9 mln zł.