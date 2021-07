Rekordy na rynku nowych mieszkań. Zapowiada się najlepszy rok w historii branży

Najnowsze dane GUS potwierdzają, że biznes mieszkaniowy w Polsce kręci się pełną parą. Ze środowego raportu wynika, że liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w czerwcu do 30 037. To o 11,9 proc. większa liczba niż rok wcześniej i o 1,2 proc. więcej niż przed miesiącem.

W tym samym czasie liczba mieszkań oddanych do użytkowania wyniosła 18 277 i była wyższa o 7,3 proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Co ciekawe, w porównaniu z majem tego roku zwyżka jest jeszcze większa - niemal 20-procentowa.

Miesiąc do miesiąca spadła za to liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W czerwcu było to 25 744 lokale. Jest to jednak dużo większa liczba niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wyniósł 37,2 proc.