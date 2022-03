Renault zostaje w Rosji. Przychylnie na to patrzy francuski rząd

Renault wraca do Rosji. Francuski koncern wznowi pracę w fabrykach w Moskwie. Przychylnie na ten krok patrzy francuski rząd, który dał zielone światło do wznowienia prac. Tym samym producent samochodów dopisuje się do listy francuskich firm działających nadal na terenie Rosji - pomimo wojny w Ukrainie wywołanej przez ten kraj i nałożonych na niego sankcji.