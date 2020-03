Renta rodzinna. Więcej środków z tytułu śmierci małżonka? Gorący temat prezydenckiego maratonu

Podobny kurs obrał również kandydat Lewicy Robert Biedroń, który proponuje wybór - po śmierci małżonka pojawiłaby się szansa przejścia na jego świadczenie - okrojone do 85 proc. - lub pozostanie przy obecnym. Odpowiedzią urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy na pomysły opozycji okazuje się być nowa reforma systemu świadczeń rodzinnych. W myśl proponowanych przepisów kobietom przysługiwałoby prawo do pobierania czwartej części (25 proc. - red.) emerytury zmarłego małżonka. Ciężko przewidzieć to, czy pomysł udałoby się zrealizować w zakładanym kształcie, gdyż sam budżet nie jest z gumy, co przyznaje również wypytywany przez "Gazetę Wyborczą" o postulat Dudy polityk PiS. "Jeśli ten pomysł przebije się do opinii publicznej, prezydent nie będzie miał wyboru i będzie musiał go przechwycić. Być może w jakiejś ograniczonej postaci" - dodał rozmówca "GW".