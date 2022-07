Revolut — sposób na płatności za granicą? Co się zmienia?

Czy Revolut znika z rynku?

Revolut znika z rynku tylko formalnie jako Revolut Payments, czyli instytucja obsługująca elektroniczne instrumenty płatnicze. Znany fintech zastąpił Revolut Bank, który od 1 lipca obsługuje usługi płatnicze dostępne dla klientów. Konta użytkowników zostały przeniesione do Revolut Banku i stały się ich domyślnymi kontami. Do tej pory Revolut działał jako dwa podmioty: Revolut Payments UAB oraz Revolut Bank UAB. Pierwszy podmiot posiadał licencję pieniądza elektronicznego i mógł za jego pośrednictwem oferować usługi płatnicze. Drugi był podmiotem z ofertą depozytowo-kredytową. Dzięki uzyskaniu przez brytyjski startup pełnej licencji bankowej firma mogła połączyć dwie spółki i działać pod jednym szyldem Revolut Bank.

Co się zmienia w Revolut i jak to wpłynie na klientów?

Konta milionów klientów dotychczasowego Revolut Payments zostały przeniesione do Revolut Banku. Co ważne, numery IBAN nie uległy zmianie, tak samo, jak zasady dotyczące wykonywania płatności i przechowywania środków. Warunki korzystania z usług płatniczych nie zmieniły się, jednak klienci zyskują nową korzyść, ponieważ depozyty wszystkich europejskich klientów są objęte gwarancją do 100 tys. euro.

Zmiany dotyczą tak naprawdę tylko kwestii usług ubezpieczeniowych. Revolut nawiązał współpracę z Revolut Insurance Europe UAB, które od 1 lipca 2022 r. dostarcza klientom informacji dotyczących ochrony ubezpieczeniowej. Zmiany strukturalne w ubezpieczeniu nie wpływają jednak na zakres i warunki ochrony, które pozostaną niezmienione. Klienci nie muszą martwić się o podpisywanie nowych dokumentów czy wprowadzenie nowych opłat. Wszystko pozostaje takie jak dotychczas.

Płatne plany Revoluta również obejdą się bez zmian, klienci muszą tylko zaznajomić się z nowymi wersjami regulaminów, które uległy niewielkim modyfikacjom.

Na czym polega fenomen Revoluta?

Revolut powstał w 2015 r. jako brytyjski startup, który zapewnił milionom klientów dostęp do niezwykle prostego i intuicyjnego narzędzia finansowego umożliwiającego wymianę walut czy płatności w Internecie. Za sukcesem fintechu stoi przede wszystkim prostota — w założeniu firma miała uprościć transakcje walutowe tak, by odbywały się po najkorzystniejszym kursie, bez ryzyka przewalutowań i dodatkowych opłat. Revolut daje możliwość natychmiastowej wymiany walut, a dzięki karcie wielowalutowej można dokonywać płatności internetowych i stacjonarnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Revolut kursy walut aktualizuje na bieżąco, dzięki czemu można za pomocą kilku kliknięć wymienić środki na dowolną walutę. Nawet jeśli na koncie nie masz pieniędzy w danej walucie i zapłacisz środkami w innej, Revolut nie policzy marży za przewalutowanie (robi to jedynie w weekendy, a marża wynosi 1 proc., co i tak jest korzystną opcją). Z usług można korzystać za pomocą aplikacji na telefonie, a klienci magą zamówić także plastikową wersję karty debetowej.

Płatności za granicą za pomocą Revoluta

Dzięki temu, że środki można dowolnie wymieniać na obce waluty z poziomu aplikacji, Revolut jest idealnym rozwiązaniem na zagraniczne wyjazdy. Wystarczy przelew z konta bankowego na konto Revolut lub inna forma doładowania środków (np. za pomocą Apple Pay), by swobodnie wymieniać pieniądze. Jeżeli planuje się weekendowy wyjazd, to warto środki wymienić przed wyjazdem, by uniknąć wspomnianej wcześniej 1 proc. marży za weekendowe przewalutowanie.

Jednak reszta usług w ramach Revoluta jest bezpłatna, co sprawia, że wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie właśnie na zagranicznych wakacjach. Wypłata gotówki także nie jest problemem, ponieważ aplikacja pozwala zrobić to w dowolnym bankomacie niemal na całym świecie. Należy pamiętać, że darmowy plan Revolut umożliwia jednak wypłatę gotówki za darmo do pewnego limitu (800 zł w ciągu jednego miesiąca). Wszystkie kwoty powyżej będą obciążone 2 proc. prowizją.

