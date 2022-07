Jak płacić kartą na zagranicznych wakacjach, żeby nie stracić?

Płatności kartą za granicą - na co należy zwrócić uwagę?

Ile wynosi prowizja od płatności za granicą?

Transakcje dokonywane zwykłą kartą debetową za granicą ulegają przewalutowaniu, a banki dodatkowo pobierają prowizję. Wysokość prowizji zależna będzie zaś od oferty konkretnego banku i wynosić będzie od ok. 2 do 4 proc. liczonych od przewalutowanej kwoty w złotówkach. To samo dotyczy wypłat z bankomatu, w przypadku których prowizja może wynieść ok. 3 proc.