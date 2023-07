Rodos płonie, a na tym nie koniec. Grecja walczy z kolejnymi pożarami

Pożar na Rodos doprowadził do największej ewakuacji w historii Grecji - poinformowała w niedzielę grecka policja. Z wyspy udało się już wywieźć w sumie 19 tys. osób.

Grecja walczy z ogniem

Resort spraw zagranicznych Grecji we współpracy z ambasadami otworzył w niedzielę na lotniku na Rodos centrum pomocy dla zagranicznych turystów, mające ułatwiać wylot z ogarniętej pożarem wyspy cudzoziemcom, którzy stracili bilety lub dokumenty.

Spośród 64 pożarów, które wybuchły w niedzielę w innych częściach kraju, najpoważniejszy miał miejsce na wyspie Eubea, drugiej co do wielkości greckiej wyspie, gdzie władze nakazały mieszkańcom czterech południowych wiosek ewakuację do miasta Karystos - informuje portal ekathimerini.com.