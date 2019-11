Roger Hodgkiss dołącza do Generali Polska. Transfer z PZU

Hodgkiss od 2016 r. do połowy br. był w zarządzie PZU. Wcześniej był prezesem LINK4 – w latach 2009-2015. Przyczynił się do udanego przekształcenia tego ubezpieczyciela z directowego na multikanałowy.

- Z przyjemnością i zaszczytem dołączam do Generali, jednego z największych światowych ubezpieczycieli, o silnej pozycji rynkowej w Polsce i długiej tradycji dbania o swoich klientów, partnerów i pracowników. Wierzę, że razem możemy przyczynić się do wzrostu Generali na polskim rynku w przyszłości – napisał Hodgkiss, cytowany w oświadczeniu Generali.

Ma bogate doświadczenie na polskim rynku ubezpieczeniowym, na którym pracuje od 10 lat i zbudował bardzo dobre relacje z multiagentami. Wierzymy, że Roger wzmocni Generali i przyczyni się do dalszego rozwoju i wzrostu naszej działalności w Polsce – mówi Andrea Simoncelli, prezes Generali, również cytowany w komunikacie.

Przed rozpoczęciem pracy w Polsce był dyrektorem handlowym Intouch Insurance i dyrektorem generalnym AAS Balta na Łotwie. Gdy przyjechał do Polski, do pracy w LINK4, jedną z jego pierwszych decyzji było… nauczenie się polskiego, by móc lepiej realizować stawiane przed nim zadania.