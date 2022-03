Rolnicy będą mogli uprawiać konopie. Sejm zagłosował za zmianami

Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Umożliwią one w Polsce uprawy konopi innych niż włókniste. Dzięki czemu w Polsce będzie można uprawiać konopie wykorzystywane do sporządzania leków recepturowych. Nowelizacja reguluje również kwestie zbiorów i uprawy tej rośliny.