Rolnicy starli się z policją. Burmistrz holenderskiego miasta ogłasza stan nadzwyczajny

W miejscowości Almelo na wschodzie Holandii doszło w poniedziałek do starcia protestujących rolników z policją. Demonstranci, wracający ciągnikami spod ratusza, zmusili władze do zamknięcia centrum dla ruchu. To nie pierwsza w ostatnich tygodniach akcja protestacyjna rolników, którzy nie zgadzają się z rządowymi planami, wiążącymi się z koniecznością likwidacji części gospodarstw.