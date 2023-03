Ropa z Kazachstanu trudną alternatywą dla UE. Putin zadbał o swoją działkę

Kazachstańską ropą od połowy ubiegłego roku zastępowane są dostawy z Rosji np. do Austrii, która w niemal całości wyrugowała "putinówkę", Czech, a także do Niemiec. Zwłaszcza ten ostatni kraj liczy, że dostawy z tego kierunku będą remedium na deficyt po odcięciu rosyjskich dostaw dla rafinerii - a przede dla zaopatrującego Berlin, jak również zachodnią Polskę zakładu w Schwedt.

Wykorzystać "Przyjaźń"

Niemcy chcą sprowadzać ropę z Kazachstanu poprzez system "Drużba" ("Przyjaźń"), ten sam którym tłoczona była rosyjska ropa do Europy. Północna nitka zasilała dwie rafinerie we wschodnich Niemczech oraz zakłady w Polsce. Południowa kierowała surowiec na Węgry, Słowację i Czech.

Co znamienne, Moskwa wyraziła zgodę na wykorzystanie systemu "Drużba" dla dostaw z Kazachstanu do Niemiec. Dlaczego?

Pod okiem Moskwy

Zmieszana ropa

Dodatkowym problemem jest kwestia samego surowca. Kazachstańska ropa jest pod względem właściwości podobna do rosyjskiego surowca. Nie bez powodu w ubiegłym roku Kazachstan zmienił nazwę swojej eksportowej ropy na KEBCO. Miało to odróżnić ją od rosyjskiej REBCO i zabezpieczyć ją przed potencjalnymi sankcjami.

Problem w tym, że kazachstańska ropa najpierw jest pompowana do Rosji, gdzie może być mieszana z rosyjską ropą przed eksportem z rosyjskich portów morskich. To może prowadzić do sytuacji, w której rosyjska ropa będzie docierać do UE, jako kazachstańska .

Możliwości na wyrost?

Do tej pory 80 proc. kazachstańskiej mieszanki KTK trafiało do Europy poprzez tzw. rurociąg kaspijski (CPC). Ma on przepustowość 67 mln ton rocznie. To projekt międzynarodowy, ale niemal trzecią część udziałów ma w nim Rosja. Dziwnym zbiegiem okoliczności terminal będący końcowym elementem lądowego odcinka transportu kazachstańskiej ropy na zachodnie rynki został uszkodzony, oficjalnie przez sztorm. Do awarii doszło 23 marca 2022 roku, kiedy wiadome było, że Rosja zostanie objęta surowcowymi sankcjami.