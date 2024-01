Rosja chce destabilizować sytuację kolejnego kraju w Europie. Uderza to w Ukrainę

ISW wskazuje na przykłady działań zmierzających do destabilizacji Mołdawii. Jednym z nich jest domniemane uprowadzenie 7 stycznia do Ukrainy dwóch obywateli Naddniestrza . W środę poinformowało o tym sterowane z Rosji naddniestrzańskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, nazywane powszechnie departamentem rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa .

Rosja skierowała wzrok na Mołdawię

W ocenie ISW wywiad jest częścią wysiłków zmierzających do przygotowania gruntu mającego na celu destabilizację Mołdawii i uzasadnienia przyszłych rosyjskich kampanii w regionie. Think-tank dodaje, że środowy komunikat MBP jest częścią takich wysiłków Kremla .

Elementem operacji Moskwy są też twierdzenia rosyjskich władz dotyczące konieczności ochrony Rosjan i osób rosyjskojęzycznych w Naddniestrzu. Rosyjskie MSZ w środę wezwało ambasadora Mołdawii w Moskwie, by zaprotestować przeciwko "nieprzyjaznym działaniom" państwa.

Rosja chciała wciągnąć Mołdawię w wojnę

Władze rosyjskie zarzucają Mołdawii "politycznie motywowane prześladowanie mediów rosyjskich i rosyjskojęzycznych" oraz "przypadki dyskryminacji obywateli rosyjskich wjeżdżających do Mołdawii". MSZ Rosji zagroziło też, że jeśli takie działania będą się powtarzać, "strona rosyjska zastrzega sobie prawo do podjęcia środków odwetowych" .

Resort stwierdził także, że Mołdawia prawdopodobnie planuje pomóc NATO w szkoleniu sił ukraińskich na terytorium swojego kraju. Ocenia, że gdyby to się potwierdziło, to byłoby równoznaczne z jego "bezpośrednim zaangażowaniem" w działania zbrojne po stronie Ukrainy.

ISW jest zdania, że Kreml prawdopodobnie podejmował już analogiczne próby operacji pod fałszywą flagą w Naddniestrzu w kwietniu 2022 r. i lutym 2023 r. Prowokacje miały na celu wciągnać ten region w wojnę, jednak Rosji nie udało się to m.in. z uwagi na fakt, że naddniestrzańskie firmy – zwłaszcza te należące do mołdawsko-rosyjskiego biznesmena Wiktora Guszana, który skutecznie kontroluje rząd Naddniestrza i dużą część jego gospodarki – korzystały z powiązań z Zachodem i Ukrainą.

Uderzenie w Ukrainę

Jest jeszcze jeden wątek wykorzystania Naddniestrza do wywołania niestabilności w Mołdawii. Kreml może wznowić działania w tym kierunku, by osłabić eksport ukraińskiego zboża przez korytarz zbożowy na Morzu Czarnym. Rosja może postrzegać operacje w Naddniestrzu jako sposób na zniechęcenie innych państw do udziału w ukraińskim eksporcie.